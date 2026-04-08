ООН ожидает сокращения численности населения Саратова в 2026 году

В 2026 году в Саратове ожидается снижение численности населения до 837,2 тыс. человек. Это на 111 жителей меньше, чем годом ранее (–0,01%). Такие данные приводит ООН со ссылкой на очередной пересмотр «Перспектив мировой урбанизации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Оценки ООН охватывают не сам Саратов в административных границах, а его городскую агломерацию — с прилегающими поселками и пригородными зонами.

В 1950 году, по тем же методикам, в агломерации насчитывалось 472,7 тыс. жителей.

По данным Росстата на 1 января 2025 года, численность населения Саратова в административных границах составляла 886,2 тыс. человек. С учетом поселков Красный Октябрь (3,6 тыс.) и Соколовый (5,0 тыс.) население агломерации в границах, приближенных к методологии ООН, достигает 894,7 тыс. человек.

Нина Шевченко