В Ростовской области стоимость бензина выросла до 68,11 рублей

В период с 30 марта по 6 апреля в Ростовской области стоимость бензина составила 68,11 руб. за литр. Как следует из данных Росстата, неделей ранее стоимость топлива составляла 67,97 руб.

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 63,60 руб. за литр, тогда как неделей ранее составляла 63,46 руб. Литр АИ-95 обойдется в 70,44 руб. Неделю назад он стоил 70,31 руб. АИ-98 и выше стоит 92,21 руб., а неделей ранее цена составляла 91,94 руб.

Наблюдается рост стоимости дизельного топлива. Сейчас его можно приобрести за 73,83 руб. Неделей ранее его стоимость составляла 72,63 руб.

