«Ребенок плачет, а взрослый жалуется, если знают, что на это будет реакция»

Нижегородская Служба защиты прав подвела итоги работы в 2025 году

АНО «Служба защиты прав», созданная в регионе для защиты прав людей с ментальными нарушениями, их близких, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогла в 2025 году предупредить расходование почти 73 млн руб. из регионального бюджета. Основной объем сэкономленных средств сложился за счет того, что специалистам службы удалось предотвратить попадание в соцучреждения больше 190 человек — семьям помогли организовать обслуживание на дому. Главный же итог работы службы за почти пять лет, как отмечают эксперты, в том, что чиновники и руководители таких учреждений стали воспринимать ее как помощника, а не «надзорный карательный орган».

Подопечные нижегородских интернатов стали больше доверять сотрудникам Службы защиты прав

Итоги работы АНО «Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (СЗП) за 2025 год ее директор Екатерина Кантинова представила на заседании наблюдательного совета службы. В прошлом году специалисты службы отработали около 6 тыс. обращений — на 9% больше, чем годом ранее. В 824 случаях служба помогла людям получить качественную медицинскую помощь, 44 подопечным интернатов помогли принять участие в проектах сопровождаемого проживания, 67 — найти родных, 46 — официально трудоустроиться.

За год с 442 до 913 выросло количество обращений от людей, живущих не в соцучреждениях, а дома: это связано с проактивной работой специалистов службы, которые провели в муниципалитетах больше 260 очных консультаций. Со 134 до 322 выросло количество обращений из других регионов.

«Нижегородская служба защиты прав на федеральном уровне уникальна: в системе соцзащиты страны она стала визитной карточкой региона,— комментирует советник губернатора Нижегородской области, автор проекта Народного фронта "Регион заботы" Нюта Федермессер.— Сотрудники службы очень востребованы, их экспертиза стала знаком качества, а наработками просят поделиться коллеги из федеральных и региональных министерств».

Одним из главных достижений работы службы, созданной в регионе в 2021 году по инициативе губернатора, госпожа Федермессер назвала то, что чиновники и руководители соцучреждений региона (психоневрологических интернатов, психиатрических больниц, детских домов-интернатов и т.д.), начали воспринимать ее как помощника:

«Если поначалу директора интернатов не хотели подписывать договор о содействии, видя в службе некий новый карательный надзорный орган, то сейчас сами обращаются в службу, понимая, что им ее проактивная работа зачастую помогает даже больше, чем проживающим в спецучреждении».

Екатерина Кантинова привела пример, когда юристам службы удалось помочь интернату снять арест счетов. Долг за ЖКХ одного из подопечных был адресован учреждению как его законному представителю, и приставы арестовали расчетные счета, как самого интерната, так и номинальные счета всех в нем проживающих.

«Юристы службы разъяснили суду, что опекун платит только за счет имущества подопечного, а не своими средствами, добились замены должника, снятия ареста со счетов и сохранили прожиточный минимум задолжавшего»,— рассказала директор СЗП.

Больше доверять сотрудникам службы стали и сами подопечные интернатов. По словам Екатерины Кантиновой, раньше на вопросы: "Что вас беспокоит? Чем помочь?" нам отвечали "Все хорошо", то сейчас некоторые говорят: "Меня бьют, меня обижают".

«Это не значит, что раньше не били, — насилие было всегда, и оно скрывалось. Но появление таких жалоб, которые раньше было стыдно озвучивать, говорит о том, что люди поверили, что им могут помочь»,— считает госпожа Кантинова.

Нюта Федермессер добавила, что первые жалобы от самих подопечных интернатов появились и в региональных министерствах. «Это здорово. Взросление начинается тогда, когда у человека появляется его собственный голос. Директор Арзамасского дома соцобслуживания для детей "Маяк" Евгения Габова говорит: мы работаем, чтобы дети плакали. Казалось бы, парадокс, но для системы соцучреждений это и есть знак качества: ребенок плачет, а взрослый жалуется, когда знает, что на это будет реакция».

Бюджетное финансирование Службы защиты прав в 2025 году составило 53,4 млн руб. В ее штате работают 36 сотрудников, в основном это юристы, которые бесплатно консультируют подопечных интернатов и семьи, а также представляют их интересы в суде. В прошлом году они участвовали в 29 процессах, 23 из них выиграли.

Специалистам СЗП удалось предупредить расходование почти 73 млн руб. из регионального бюджета. Из них более 46 млн руб. составила бы стоимость проживания в течение трех-шести месяцев в учреждениях 191 человека, которые в итоге туда не попали — СЗП удалось организовать помощь семьям, в том числе соцобслуживание на дому. В 8,3 млн руб. оценивается стоимость годового проживания в учреждениях 22 человек, которых служба вывела на сопровождаемое проживание в некоммерческих организациях и в их квартирах. Также юристы службы помогли предотвратить мошеннические схемы в отношении людей с ментальными нарушениями.

В 2026 году в числе прочих сокращений бюджетных расходов финансирование Службы защиты прав снижено почти на 10%, до 48,5 млн руб. Это в первую очередь ставит под вопрос участие сотрудников службы в федеральных мероприятиях и их обучение. Одним из источников дополнительных доходов для СЗП могли бы стать гранты, но пока по федеральному законодательству АНО не могут их получать.

Татьяна Салахетдинова

  • Коммерсантъ (Н.Новгород) №62 от 09.04.2026, стр. 8