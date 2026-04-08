И посудомойка может управлять ячейкой

В военном суде в Москве состоялся допрос бывшей посудомойки кадетского корпуса Следственного комитета России (СКР) имени Александра Невского Александры Житенко. Она обвиняется в содействии проукраинской террористической организации и вовлечении в ее деятельность одного из кадетов. Свою вину фигурантка не признает.

Александра Житенко настаивает, что не вербовала кадета, а лишь хотела отвлечь его от опасных мыслей

Фото: Мария Летова, Коммерсантъ Александра Житенко настаивает, что не вербовала кадета, а лишь хотела отвлечь его от опасных мыслей

Во 2-м Западном окружном суде на процессе по делу Александры Житенко 8 апреля прошел допрос подсудимой. Бывшей посудомойке вменяется в вину ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1, 4 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 УК РФ (покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). По версии Главного следственного управления СКР, женщина пропагандировала деятельность запрещенной и признанной террористической организации «Легион "Свобода России"», а также вовлекала в ее ряды одного из кадетов, предоставляла ему специализированную литературу, в том числе по развитию навыков конспирации, изготовления тайников и разведки местности.

В ходе допроса фигурантка рассказала, что устроилась на работу в кадетский корпус СКР 9 ноября 2022 года исключительно из интереса к кухонной работе, без иных мотивов. Перед этим она преподавала английский язык в школе, затем уволилась и некоторое время пекла блины в кафе. С ноября 2022 по январь 2023 года она по работе общалась с кадетами, которые помогали в столовой. Чтобы улучшить дисциплину и избежать конфликтов, она применила общеизвестный педагогический прием — игровую мотивацию (начисление баллов за работу в наряде). Изначально игра носила нематериальный, соревновательный характер.

По инициативе одного из кадетов в феврале 2023 года баллы были «монетизированы»: за хорошую работу в наряде кадеты получали 150–500 руб. Позже, по словам подсудимой, якобы по просьбе самих ребят игра расширилась на выполнение вариантов ЕГЭ (800 руб.), а затем на творческие задания (чтение стихов, презентации на тему истории России, литературные опыты). Все задания, по словам обвиняемой, были добровольными, в их выполнении участвовали около 15 кадетов. На тот момент Житенко зарабатывала около 30 тыс. руб., остальные средства снимала с кредитной карты.

15 августа 2023 года она вместе с одним из подопечных ездила в воинскую часть, где передала гуманитарную помощь (предметы первой необходимости). По ее словам, подросток стал расспрашивать ее про террористический и запрещенный «Легион». В дальнейшем они встречались у нее дома по субботам, в том числе изучали украинский алфавит. Затем она прятала записки якобы от запрещенной организации на украинском языке на кладбище и поручала кадету их искать. Свои действия фигурантка объяснила так: увидев, что кадет подсел на тему этой запрещенной организации, она решила применить педагогический прием согласия — создать видимость, что она помогает, а потом отвлечь от реально опасных действий.

На вопрос защитника, говорила ли она кадету, что теракт в «Крокус Сити Холле» был организован российскими спецслужбами, Житенко ответила, что она «могла философствовать».

Затем, подумав, отвергла эту версию.

В ходе следствия Александра Житенко частично признала вину. Сейчас она объясняет это тем, что на нее было оказано психологическое давление. Так, по ее словам, следователь якобы говорил, что ее подопечный все же попытался вступить в запрещенную организацию и теперь находится в СИЗО, а чтобы ему помочь, она должна дать признательные показания. На процессе она свою вину полностью отвергла, а также допустила наличие у себя психопатии или биполярного расстройства.

Прения по делу пройдут 22 апреля.

Ефим Брянцев