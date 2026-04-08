ООН оценила население Астрахани в 535 тыс. человек в 2026 году

Население Астрахани в 2026 году составит 534,9 тыс. человек. Такой прогноз содержится в обновленных данных ООН, основанных на последнем пересмотре «Перспектив мировой урбанизации».

Согласно оценке организации, за последний год численность жителей города увеличилась на 169 человек — это 0,03% от годового прироста. В расчет принималась городская агломерация Астрахани, которая включает как сам областной центр, так и прилегающие пригородные районы.

Для сравнения: по данным Росстата на 1 января 2025 года, население Астрахани составляло 465,9 тыс. человек. Актуальные данные федеральной службы на текущий момент не публиковались.

