ООН: Волгоградская агломерация опустилась ниже 1 млн жителей в 2026 году

Численность населения Волгограда в 2026 году оценивается в 991,7 тыс. человек. Такие данные привела ООН.

За последний год население Волгограда уменьшилось на 575 человек — это 0,06% от общего количества жителей. Прогнозы основаны на последнем пересмотре «Перспектив мировой урбанизации» ООН. Оценки касаются городской агломерации Волгограда, которая включает не только сам город, но и прилегающие пригородные районы, уточняется в докладе.

По данным Росстата на 1 января 2025 года, в Волгограде насчитывалось более 1,11 млн жителей. Актуальной статистики за 2026 год на сайте службы нет.

Нина Шевченко