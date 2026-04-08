В Прикамье сократили сроки экспертизы в рамках инвестиционно-строительного цикла

В Прикамье сроки проведения госэкспертизы проектно-сметной документации в рамках инвестиционно-строительного цикла сокращены более чем на 40% (со 127 до 75 дней). Об этом в ходе заседания коллегии Минстроя РФ и комиссии Государственного Совета по направлению «Инфраструктура для жизни» сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Также на 44% были сокращены сроки реализации проектов по строительству объектов нежилого значения.

По словам главы региона, с целью оптимизации процесса был организован переход на электронный формат услуг для застройщиков. «Например, онлайн можно получить разрешительную документацию. Растет число территорий, где можно оформить электронное заявление на предоставление земельного участка для строительства в аренду», — отметил господин Махонин.

В рамках минувшего заседания с участием зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина участники обсудили итоги работы, перспективы развития строительной отрасли и ЖКХ, внедрение цифровых технологий, цифровую трансформацию. По словам господина Хуснуллина, показатели нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в прошлом году были выполнены в полном объеме. «Строительная отрасль остается одним из драйверов экономики. Так, вклад отрасли в ВВП составил почти 22 трлн рублей. Мы построили 150 млн кв. м недвижимости – это наибольший объем за всю новейшую историю России», — подчеркнул он.