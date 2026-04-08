Подросток, обвиняемый в нападении с ножом на учительницу, взят под стражу

Свердловский райсуд Перми избрал ученику добрянской школы, нанесшему ножевые ранения педагогу, меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июня текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Напомним, трагедия произошла утром 7 апреля на входе в здание одной из школ города Добрянки. Ученик девятого класса, дождавшись, когда на крыльцо выйдет его классная руководительница 56-летняя Олеся Багута, напал на нее с кухонным ножом. Подросток нанес ей не менее семи проникающих ранений в брюшную полость, грудно-реберную часть и шею. Затем он бросил нож, скрылся с места преступления и явился в полицию. От полученных ранений преподаватель скончалась в медицинском учреждении. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность).

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», предварительным мотивом нападения считается личная неприязнь подростка к погибшей. Якобы между ними был давний конфликт, и ученик угрожал педагогу в соцсетях. Источники говорят, что подросток жил в полной семье, оба его родителя работают и характеризуются положительно. Известно, что ученик состоит на учете в органах внутренних дел и неоднократно оставался на второй год в учебном заведении.