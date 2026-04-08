Стать коммерсантом

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 158
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, какой инновационный материал разработали в Московском государственном строительном университете.
Еще в 2015 году отечественный бизнес представил свои наработки в области 3D-печати. А спустя два года в подмосковном Ступино за сутки прямо на стройплощадке напечатали первый в стране дом. Плюсы очевидны: меньше времени и не нужна большая команда.
С тех пор индустрия серьезно преобразилась. Например, в Татарстане два года назад появился целый поселок, полностью напечатанный на 3D-принтере. А в Московском государственном строительном университете разработали инновационный материал, который не допускает появления трещин. И уже выпущена линейка смесей для строительной 3D-печати, рассказал директор НИИ строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Алексей Адамцевич:
«В обычном строительстве бетон у нас твердеет в опалубке, а здесь — в незащищенных условиях на открытом воздухе. Из-за этого процесс структурообразования намного сложнее контролировать, и эта проблема особенно актуальна при переходе от печати малых форм к большим зданиям.
Наш модификатор управляет процессами твердения и объемными изменениями. Это решение адаптировано под существующую технологию производства материалов для печати и не требует перенастройки принтеров и при этом значительно снижает усадку и количество трещин в напечатанных конструкциях».
Разработка ученых была создана по программе «Приоритет-2030», реализуемой Минобрнауки России по нацпроекту «Молодежь и дети». Благодаря ей российские вузы получают гранты на реализацию собственных программ развития.