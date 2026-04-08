Стать коммерсантом

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, какой инновационный материал разработали в Московском государственном строительном университете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Еще в 2015 году отечественный бизнес представил свои наработки в области 3D-печати. А спустя два года в подмосковном Ступино за сутки прямо на стройплощадке напечатали первый в стране дом. Плюсы очевидны: меньше времени и не нужна большая команда.

С тех пор индустрия серьезно преобразилась. Например, в Татарстане два года назад появился целый поселок, полностью напечатанный на 3D-принтере. А в Московском государственном строительном университете разработали инновационный материал, который не допускает появления трещин. И уже выпущена линейка смесей для строительной 3D-печати, рассказал директор НИИ строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Алексей Адамцевич:

«В обычном строительстве бетон у нас твердеет в опалубке, а здесь — в незащищенных условиях на открытом воздухе. Из-за этого процесс структурообразования намного сложнее контролировать, и эта проблема особенно актуальна при переходе от печати малых форм к большим зданиям.

Наш модификатор управляет процессами твердения и объемными изменениями. Это решение адаптировано под существующую технологию производства материалов для печати и не требует перенастройки принтеров и при этом значительно снижает усадку и количество трещин в напечатанных конструкциях».

Разработка ученых была создана по программе «Приоритет-2030», реализуемой Минобрнауки России по нацпроекту «Молодежь и дети». Благодаря ей российские вузы получают гранты на реализацию собственных программ развития.