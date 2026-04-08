В Ростовской области спрос на загородные дома вырос на 3% за месяц

С марта в Ростовской области растет спрос на загородные дома, за месяц число выданных ипотек на их приобретение увеличилось почти на 3%. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

По данным аналитиков банка, в марте 2026 года в Ростовской области 17,4% ипотек были выданы на покупку загородной недвижимости (прирост доли составляет 2,9%). Спрос на готовые квартиры вырос до 13% (+1,3%). Популярность новостроек при этом упала до 67,6% (на 5,5%). Как отмечают в Сбере, несмотря на снижение доли, регион занимает третье место в России по востребованности новостроек после Хакасии и Мордовии.

«Донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Наш регион сохраняет лидирующую потребность на квартиры в новостройках. Тем не менее, мы наблюдаем долгожданное оживление рынка готового жилья. В преддверии дачного сезона люди активно рассматривают покупку домов и участков»,— прокомментировала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова, ее слова приводятся в сообщении.

