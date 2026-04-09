Редкоземельные металлы ждут вложений

Объем мирового рынка редкоземельных металлов оценивается примерно в $6,4 млрд, следует из свежего доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Несмотря на сравнительно скромный масштаб, его значение для мировой промышленности огромно, отмечают аналитики: редкоземельные металлы используются в энергетике, транспорте, электронике, авиации и оборонной промышленности и многих других отраслях.

Как отмечают в МЭА, Китай обеспечивает более 90% мирового производства редкоземов. Кроме того, на страну приходится 94% выпуска постоянных магнитов, которые производятся на основе редкоземельных металлов — неодима, празеодима, диспрозия и тербия. Они используются в производстве электромобилей, ветрогенераторов, промышленных двигателей, в робототехнике и в дата-центрах, то есть в быстрорастущих секторах, устойчивость которых критически важна в контексте энергоперехода и цифровизации экономик.

Напомним, интерес к теме в целом резко усилился в прошлом году на фоне торгового противостояния США и Китая: из-за китайских ограничений на поставки таких металлов и магнитов весной 2025-го компании по всему миру столкнулись с серьезными проблемами и были вынуждены сокращать загрузку мощностей, а иногда и приостанавливать работу.

По подсчетам МЭА, при возвращении к ограничениям под угрозой в следующем году может оказаться производство продукции общей стоимостью $6,5 трлн.

В числе пострадавших в негативных сценариях окажется не только Европа, закупающая более 2 килотонн (2 тыс. тонн) редкоземельных магнитов в месяц, но и США, Южная Корея и Япония (см. график). Задача диверсифицировать поставки становится стратегическим приоритетом для многих стран. Для сокращения отставания от КНР потенциальным конкурентам (в том числе США и Австралии) потребуется совокупно около $60 млрд инвестиций в течение следующего десятилетия, считают в МЭА,— речь идет о вложениях как в добычу металлов, так и в производство магнитов.

Авторы доклада подчеркивают, что в целом редкоземельная отрасль зависит от сложных технологий, узкого круга поставщиков оборудования, высокой квалификации персонала и предсказуемого спроса со стороны других секторов. Именно поэтому выстраивание устойчивых цепочек поставок потребует от стран не точечных решений, а комплексной поддержки стратегических проектов, формирования запасов и международной координации.

Кристина Боровикова