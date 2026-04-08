Войну поставили на паузу

После объявления перемирия на Ближнем Востоке стороны начали подсчитывать потери. В Иране с 28 февраля убиты более 2 тыс. человек, сообщает «Аль Джазира». Израиль заявляет о нескольких десятках погибших. Раненые есть и среди американских военных.

Руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи, которая сумела пообщаться с жителями Ирана, говорит, что в стране сейчас празднуют:

«Конечно, это победа, потому что Иран готов был воевать до конца. Но она пока временная, то есть просто пауза. Однако празднуют то, что не Тегеран пошел на попятную, а именно Соединенные Штаты. В стране появились доступ в интернет и связь. 8 апреля я впервые за долгое время пообщалась с родственниками. Иранцы, несмотря на перемирие, не верят ни США, ни Израилю. И я думаю, они тоже будут требовать компенсацию, чтобы не допустить повторения того сюжета, который мы видели 28 февраля.

Но вы не представляете, насколько сейчас консолидировалось общество».

На фоне временного перемирия израильский аэропорт «Бен-Гурион» начал готовиться к возвращению регулярного расписания. Но иностранные перевозчики пока откладывают рейсы в Израиль минимум до 12 апреля. Председатель израильской Ассоциации медицинского туризма, житель Ришон-ле-Циона Марк Каценельсон отмечает, что долгих планов все равно никто не строит:

«Во-первых, этот мир (или лучше сказать перемирие) мы встретили с большой неожиданностью. Но это Ближний Восток, поэтому удивляться ничему не стоит. Мы восприняли эту новость с удивлением, огорчением и недоумением. С одной стороны, у нас появилась надежда и облегчение. Но с другой — всегда хочется полной победы и смены режима. А также хочется, чтобы иранский и еврейский народы дружили и были в добрососедских отношениях, как это было до 1979 года.

Ночью были слышны сирены по всей стране, и мы бежали в комнаты безопасности, бомбоубежища. При этом мэры многих городов уже объявляют, что дети могут вернуться в школу и продолжить учиться в обычном режиме. Тут все пытаются предугадать, что будет дальше. Одни говорят, что перемирие продлится намного дольше. Другие готовятся к худшему. Безусловно, люди не могут долго жить в подвешенном состоянии. Мы бы, конечно, хотели длительного мира, но с соседями, которые любят Израиль, а не хотят его уничтожить».

Израиль заявил, что временное перемирие не распространяется на Ливан. Днем 8 апреля ЦАХАЛ нанес массированный удар по Бейруту. За 10 минут было поражено более 100 целей «Хезболлы». Ливанский Красный Крест сообщил о жертвах и большом числе пострадавших. В министерстве здравоохранения страны считают, что речь идет о сотнях убитых. До этого удара были надежды, что и для Ливана война закончилась, говорит гид в Бейруте Екатерина Алаеддин:

«Мы вроде восприняли духом, когда Иран включил Ливан в список обязательных условий перемирия. С утра было все спокойно, но ночью, примерно в 2:10, нанесли удар по нашей стране, причем по районам, где нет "Хезболлы". Скорее всего, военная организация ответит на эти налеты.

Но по Ливану продолжают бить.

Иногда попадают по местам, где живут христиане. Это приводит к тому, что люди боятся пускать в свои районы перемещенных лиц, мусульман в том числе. А им некуда деваться — и они просто на голой земле натягивают тенты над головами, ставят палатки, сооружают временные убежища. Квартиры снять не могут — цены на жилье взлетели до потолка. Да и деньги кончаются».

Атакованы не только южные пригороды, но и суннитские и христианские районы, чего прежде не было. По данным ливанских властей, в результате израильских атак за последние недели погибли более 1,5 тыс. человек. Вынужденными переселенцами с юга и востока страны стали около 1 млн человек.

