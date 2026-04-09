В Черноземье 10 апреля ожидается похолодание, до +1°C

В пятницу, 10 апреля, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +1°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура будет варьироваться от +3°C до +4°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +2°C, днем температура поднимется до +4°C, вечером она составит также +4°C, а ночью +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +1°C, днем повысится до +3°C, вечером будет также +3°C, а ночью понизится до +2°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +2°C, днем — +4°C, вечером будет также +4°C, а ночью опустится до +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +3°C, вечером будет также +3°C, а ночью похолодает до +2°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +2°C, днем — +5°C, вечером будет +4°C, ночью — +3°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова