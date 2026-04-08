CNN: хакер взломал суперкомпьютер КНР и украл петабайты секретных данных

Хакер предположительно взломал один из государственных китайских суперкомпьютеров и украл оттуда петабайты (петабайт — это квадриллион байтов) конфиденциальных данных, сообщает CNN со ссылкой на экспертов. По данным телеканала, взломщик пытается продать эти данные, в числе которых военные документы, в интернете. CNN отмечает, что не может подтвердить факт утечки, однако цитирует экспертов, которые считают, что, судя по опубликованным хакером данным, утечка действительно произошла.

Взлому подвергся Национальный суперкомпьютерный центр в китайском городе Тяньцзине. Его клиентами являются около 6 тыс. организаций, среди которых научные и военные учреждения. По данным CNN, среди них, в частности, крупнейший китайский производитель авиационных вооружений Aviation Industry Corporation of China и Оборонный научно-технический университет, относящийся к Минобороны КНР.

Некоторые эксперты пообщались с предполагаемым хакером, называющим себя FlamingChina: по его словам, ему удалось сравнительно легко взломать суперкомпьютер и месяцами скачивать из него секретные данные. По оценке экспертов, хакер украл более 10 петабайтов данных.

6 февраля хакер выложил образец данных в анонимном Telegram-канале. Он написал, что полученные им сведения содержат «исследования в различных областях, включая аэрокосмическую технику, военные исследования, биоинформатику, моделирование термоядерного синтеза и многое другое». Он предлагает образцы за несколько тысяч долларов, а полный доступ к базе данных — за сотни тысяч долларов.

