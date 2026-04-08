«Коммерсантъ-Волга» назвал лучших в 2025 году

В среду, 8 апреля, в Самаре состоялась восьмая церемония вручения ежегодной премии «Коммерсантъ года» по версии АО «Коммерсантъ-Волга». Награда является одной их самых авторитетных премий делового сообщества в городах присутствия издания «Коммерсантъ».

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк вручил номинацию «КоммерсантЪ года-2025». В ней побеждают выдающиеся компании, которые продемонстрировали исключительное мастерство в освоении новых рынков, развитии партнерских отношений и создании устойчивых бизнес-моделей.

Победителем по итогам 2025 года становится компания «Транспорт Будущего». Уже начал работу научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Он включает авиационный учебный комплекс для подготовки пилотов и проведения летных испытаний. Также дан старт направлению коммерческого применения беспилотников «Дрон-Сервис».

В номинации «Ъ-Рост» победила компания «Фуд-Инновация», запустившая полноценную линейку функциональных продуктов питания. Лучшим в номинации «Ъ-Инновации» стало АО «Сызранская керамика». Запуск производства инсталяции АКВА является стратегическим шагом для компании. Локализация производства снижает зависимость от импорта.

В номинации «Ъ-Содействие» победителем признана Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО «РЖД». Компания выступила индустриальным партнером конкурсного отбора Фонда поддержки технологического предпринимательства. ОАО «РЖД» по итогам конкурса иннновационных проектов выделит гранты компаниям, ведущим научно-технические разработки для модернизации железнодорожного транспорта.

В номинации «Ъ-Инициативы» победило ООО «Сладпром». Компания оказывает системную помощь защитникам нашей Родины: более 2,5 т продукции отправлено в зону СВО за 2025 год, компания на регулярной основе оказывает финансовую поддержку участников боевых действий. В селе Новый Буян открыт народный мемориал и Зал памяти для сохранения исторической правды и воспитания подрастающего поколения. Развивается и промышленный туризм.

Компания «Тесвел» получила награду в номинации «Ъ-Перспектива». Организация в 2025 году готовилась к открытию одного из крупнейших центров компетенций в сфере промышленной робототехники. Созданный предприятием центр будет заниматься разработкой и внедрением передовых роботизированных решений, что позволит ускорить цифровую трансформацию производства и роботизацию промышленности в регионе и стране.

В номинации «Ъ-Инвестиции» победило ООО «Арсенал Атлета». Всего за несколько лет компания прошла путь от производителя спортивного питания до предприятия федерального уровня, формирующего ключевую компонентную базу для фармацевтической отрасли. Реализованный в 2025 году проект по запуску первого в стране производства фармацевтических капсул полного цикла стал стратегическим вкладом в обеспечение технологического суверенитета России.

ООО «Экзо Групп» признано лучшим в номинации «Ъ-Здоровье». Компания запустила на базе технопарка «Жигулевская долина» производство инновационного медицинского оборудования. Также разработала комплексы терапевтического воздействия для оздоровления, реабилитации. Сегодня продукция предприятия поставляется не только в России, но и в Белоруссию, Сербию и Казахстан.

В номинации «Ъ-Инфраструктура» победителем становится девелоперская компания «Древо». В своих строительных проектах она реализует комплексный подход к созданию жилой среды. Так, в рамках жилого комплекса «Ре:Форма» на территории микрорайона Южный город застройщик воплотил новую концепцию организации пространства, которая учитывает различные сценарии жизни жителей. В комплексе кроме социальной инфраструктуры предусмотрены рекреационная зона, спортивный кластер и другие объекты.

ПАО «МТС» забирает приз в номинации «Ъ-Цифровизация». Компания инвестировала 1,5 млрд руб. в развитие сети 4G в Самарской области. В 2025 году в МТС реализовали масштабную программу расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в регионе. Итогом программы стало появление 350 базовых станций.