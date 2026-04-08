На Урале задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

Сотрудники полиции Первоуральска возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, сбежавшего из колонии-поселения. Он был осужден на 2 года и 8 месяцев за серию краж. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, выбрав подходящий момент, фигурант повредил забор и через лесной массив вышел к ближайшей трассе. Там он остановил попутный автомобиль и добрался до Березовского (Свердловская область), где проживает его знакомая.

«Именно там его и обнаружила поисковая группа профессиональных сыщиков свердловского ГУФСИН. Уральского беглого "Казанову" задержали и поместили под стражу в колонию-поселение N66 в одну из камер штрафного изолятора»,— отметил полковник Горелых.

Он также рассказал, что теперь к уже имеющемуся сроку за кражи осужденному могут предъявить обвинение по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы). «фигуранту может грозить до 4 лет реальной тюрьмы»,— резюмировал Валерий Горелых.

Полина Бабинцева