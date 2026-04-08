Глава Карелии лично и без предупреждения проверит качество уборки госучреждений
Глава Карелии Артур Парфенчиков 13 апреля лично проверит качество уборки территорий у подведомственных региональному правительству учреждений в Петрозаводске. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что сделает это без предупреждения.
«Время выезда и перечень объектов определю в день выезда»,— добавил господин Парфенчиков.
По его словам, особое внимание он уделит подходам к медицинским, образовательным и социальным учреждениям, а также органам государственной власти Карелии.
«Накануне Чистого четверга всем стоит задуматься: а привели ли мы в порядок Карелию?»— заявил глава республики.