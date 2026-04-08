ЧОП вам пусто было!

В обеспечении безопасности образовательных учреждений Удмуртии нашли множество нарушений: в отдельных случаях максимальная цена (НМЦК) по контрактам на физическую охрану падала на 60% от изначальной, в других — заключались контракты с ЧОПами без лицензии. В ежегодном докладе Госконтроля Удмуртии говорится, что в Ижевске только 21 образовательный объект из 336 полностью соответствует стандартам безопасности. Власти республики заявляют о ревизии контрактов на охрану и увеличении финансирования по направлению. Эксперт объяснил снижение НМЦК деятельностью недобросовестных ЧОПов, намеренно демпингующих цены ради «быстрой наживы».

ГКК Удмуртии выявил многочисленные нарушения при оказании услуг физической охраны образовательных учреждений республики в 2025 году. Как говорится в годовом отчете надзорного ведомства, в отдельных случаях заключались контракты с частными охранными предприятиями (ЧОП) без лицензий или внесенными в реестр недобросовестных поставщиков, а при проведении торгов имело место значительное снижение НМЦК.

«Так, по информации управления Росгвардии по Удмуртии, снижение НМЦК по муниципальному контракту на охрану школ Можги составило 160 руб./час за круглосуточный пост охраны, что на 60% ниже начальной цены. Аналогичные факты выявлены в Вавожском, Глазовском и Киясовском районах, а также в Ижевске»,— говорится в отчете.

По данным Госконтроля, финансовый запрос учреждений на оплату услуг физической охраны в 2-2,5 раза превышал уровень потребности в оснащении их инженерно-техническими средствами и системами охраны. В целом финансирование муниципальных образовательных организаций на мероприятия по обеспечению безопасности в 2025 году находилось на отметке 40%, государственных — 74%.

«В Ижевске на момент проверки в мае 2025 года лишь 21 объект из 336 полностью соответствовал стандартам безопасности <...> Не во всех школах и детсадах установлены системы наружного освещения, контроля управления доступом и голосового оповещения, охранная сигнализация»,— отмечается в документе.

Всего в регионе 1 тыс. образовательных организаций с 1,5 тыс. подлежащими защите объектами и территориями. Мероприятия по обеспечению безопасности на 1 января 2025 года в полном объеме реализованы в 66% от их общего числа. В 2026 году на совершенствование мер безопасности в школах и детсадах предусмотрено 3,6 млрд руб. с 2022 года было выделено 7,5 млрд руб.

Первый зампредседателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова рассказала «Ъ-Удмуртия», что минобрнауки республики и Росгвардия проведут ревизию всех действующих контрактов на охрану образовательных учреждений.

«Мы уже приступили к детальному анализу каждого факта, озвученного Госконтролем. Ситуация с демпингом на торгах, когда цена падает на 60% от начальной, как в случае со школами Можги, абсолютно неприемлема <...> Мы ужесточаем требования к конкурсной документации. Будем настаивать на том, чтобы при определении подрядчика приоритет отдавался квалификации исполнителя. В тех случаях, где выявлены нарушения, контракты должны быть расторгнуты»,— сказала госпожа Чуракова.

Ситуацию в Ижевске первый вице-премьер назвала системной проблемой, накопившейся за предыдущие годы. «Многие школы — здания старой постройки, изначально не спроектированные под современные требования. Установка систем контроля доступа, голосового оповещения или наружного освещения требует не просто закупки оборудования, а сложных проектных работ и капитальных вложений»,— добавила она.

По словам Татьяны Чураковой, сегодня нормативам соответствует 75% школ в Удмуртии, что на 65 п. п. выше, чем семь лет назад. Показатель соответствия ижевских школ за год увеличился в пять раз, до 26%.

Член комиссии Общественной палаты Удмуртии по ЖКХ, безопасности и общественному контролю Сергей Зайчиков связал резкое снижение НМЦК по контрактам на охрану школ с деятельностью недобросовестных частных охранных организаций (ЧОО), намеренно демпингующих цены ради «быстрой наживы».

«Демпингеры выплачивают зарплату “черным налом”, не оформляют сотрудников по ТК РФ, уклоняются от уплаты налогов и страховых взносов. Персонал таких организаций не имеет нужной квалификации, например, статуса частного охранника, не проходит медосмотры и обучение»,— объяснил Сергей Зайчиков.

Собеседник отметил, что госорганы и муниципалитеты нередко устанавливают НМЦК не по методике Росгвардии (Приказ №45), а исходя из остаточных лимитов бюджетных обязательств, что приводит к занижению стоимости услуг. Сэкономленные таким образом средства, добавил господин Зайчиков, не направляются на закупку оборудования, а «просто теряются».

«Государство фактически участвует в “скупке краденного”: бюджетные деньги уходят нарушителям, а взамен получается фиктивная безопасность»,— добавил эксперт.

Проблема не уникальна для Удмуртии. По данным Приволжской ассоциации безопасности и охраны «Нижегородец», за последние два года в ПФО было выявлено не менее шести случаев нарушений при закупке охранных услуг в бюджетной сфере. Ущерб школам и вузам из-за некачественной охраны совокупно превысил 100 млн руб. На директоров ЧОПов были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК).

«Школы и детсады Удмуртии нуждаются не только в качественной физической охране, но и в масштабном техническом переоснащении. Однако без наведения порядка в ценообразовании госконтрактов и пресечения демпинга эта задача останется невыполненной. Отрасль готова предложить механизмы решения, но необходима воля со стороны республиканских властей и контрольных органов»,— резюмировал Сергей Зайчиков.

Владислав Галичанин, Евгений Щепелев