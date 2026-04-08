Из горящего торгового центра в Домодедово эвакуировали 60 человек

В торговом центре «Стайер», который находится в подмосковном Домодедово произошел пожар. Из здания эвакуировали 60 человек, включая десятерых детей, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. О пострадавших не сообщается.

Очаг возгорания находится под кровлей второго этажа, уточнили в ведомстве. В тушении огня участвуют 50 человек и 17 единиц техники.

«Стайер» находится рядом со железнодорожной станцией Домодедово. Там находятся продуктовые, магазины одежды, салоны связи. Согласно данным, опубликованным на ЦИАН, четырехэтажное здание было построено в 2008 году.