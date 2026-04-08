Экс-генпрокурор Грузии назначен главой департамента Нацполиции Украины

Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Грузии Зураб Адеишвили, одновременно возглавлявший эти ведомства в администрации президента Михаила Саакашвили, назначен директором Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины (НПУ). Глава этого ведомства, согласно утвердившейся на Украине практике, одновременно возглавляет и Бюро Интерпола на Украине.

Новость о назначении Адеишвили одним из первых в Грузии прокомментировал бывший президент Михаил Саакашвили, отбывающий длительный срок тюремного заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий. В соцсетях он сообщил, что помимо этого еще один его бывший соратник — Гога Цхакая — назначен советником министра обороны Украины, пока сам Саакашвили «остается в плену».

До назначения на новую должность Адеишвили работал советником генерального прокурора Украины и курировал расследование уголовного дела о произошедшем в Буче в 2022 году. Именно он подготовил доклад с украинской версией тех событий, представленный Киевом в Международный уголовный суд в Гааге.

«На новой должности Зураб будет заниматься задержанием лиц, совершивших преступления в Украине, и их экстрадицией из-за рубежа, а также поиском за границей лиц, совершивших преступления на территории Украины», —уточнил Саакашвили.

Адеишвили сбежал из Грузии 2 октября 2012 года, сразу после поражения на парламентских выборах партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). В Грузии он заочно приговорен к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения по обвинению в злостном использовании служебного положения, незаконном лишении свободы оппозиционного политика и присвоении чужого имущества. Грузия с 2013 года требует от Украины выдачи Адеишвили, но регулярно получает отказ.

Георгий Двали, Тбилиси