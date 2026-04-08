Стало известно, кто купил «Никольские ряды» в центре Петербурга
Покупателями АО «Никольские ряды» на улице Садовой стали ООО «Санаторий Источник» (60%) Шамамы Гасымовойи ООО «Экспо» (40%), которым владеет Талех Гасымов. Эти данные содержатся в пояснениях к финансовой отчетности компании за 2025 год. Обе структуры аффилированы с азербайджанским миллиардером Асабилем Гасымовым, владельцем аграрного холдинга Karat Holding.
«Никольские ряды» купили структуры, связанные с Асабилем Гасымовым
Гостиничный комплекс ранее принадлежал ООО «Имрихолд Лимитед». Сделка по его продаже оценивается в 3–3,5 млрд рублей. Она стала одной из крупнейших на рынке гостиничной недвижимости Петербурга в 2025 году, пишет «РБК Петербург».
До редомициляции акционером выступала одноименная компания, зарегистрированная на Кипре. Актив входил в портфель фонда Venture Investment and Yield Management Андрея Якунина, при этом покупатель до последнего времени не раскрывался.
Согласно данным Росреестра, общая площадь комплекса «Никольские ряды» составляет 27,9 тыс. кв. м.