Стало известно, кто купил «Никольские ряды» в центре Петербурга

Покупателями АО «Никольские ряды» на улице Садовой стали ООО «Санаторий Источник» (60%) Шамамы Гасымовойи ООО «Экспо» (40%), которым владеет Талех Гасымов. Эти данные содержатся в пояснениях к финансовой отчетности компании за 2025 год. Обе структуры аффилированы с азербайджанским миллиардером Асабилем Гасымовым, владельцем аграрного холдинга Karat Holding.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Гостиничный комплекс ранее принадлежал ООО «Имрихолд Лимитед». Сделка по его продаже оценивается в 3–3,5 млрд рублей. Она стала одной из крупнейших на рынке гостиничной недвижимости Петербурга в 2025 году, пишет «РБК Петербург».

До редомициляции акционером выступала одноименная компания, зарегистрированная на Кипре. Актив входил в портфель фонда Venture Investment and Yield Management Андрея Якунина, при этом покупатель до последнего времени не раскрывался.

Согласно данным Росреестра, общая площадь комплекса «Никольские ряды» составляет 27,9 тыс. кв. м.

Матвей Николаев