Власти Ростова направили претензии «Ростовским теплосетям» за несвоевременное устранение разрытий

Администрация Ростова-на-Дону направила судебные претензии компании «Ростовские тепловые сети» (входит в группу «Лукойл»), сообщил глава администрации Александр Скрябин в своем канале в Max. Поводом стало нарушение обязательств по устранению последствий своих работ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в городе действуют требования асфальтобетонных покрытий, которые должны применяться при восстановлении дорог после разрытий, а также к срокам устранения разрытий и соблюдению правил безопасности дорожного движения. «Один из самых безответственных в этом вопросе — компания «Ростовские тепловые сети». В их адрес уже направлены судебные претензии. Поручил департаменту автомобильных дорог проработать законодательную инициативу по увеличению размера штрафов для владельцев инженерных коммуникаций»,— пояснил глава администрации.

Наталья Шинкарева