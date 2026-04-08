В Батайске отключили электричество на 20 улицах из-за аварийных работ

В Батайске специалисты приступили к аварийным работам на оборудовании 35 кВ. Из-за ремонта сетей временно прекращена подача электричества части жителей, сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».

Без электроснабжения остались жители улиц Можайского, Ленинградской, переулка Братского, улиц Осипенко, Лермонтова, Тургенева, Киевской, Коммунистической, Некрасова, переулка Восточного, улиц Семашко, Циолковского, Седова, шоссе Восточного, улиц 3-й Озерной, 2-й Озерной, 2-й Речной, Солнечной, Речной и Пляжной.

Компания ожидает завершения работ смежной сетевой организации, о времени восстановления подачи электричества не уточняется.

