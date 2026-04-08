В подтапливаемых зонах поселка Игра начали экстренную вакцинацию от гепатита А

Экстренную вакцинацию от гепатита А проведут жителям подтапливаемых территорий в Игринском районе. Это делается для предупреждения возникновения заболевания, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Бригады районной больницы начали проводить мероприятия сегодня днем. Игринцам рекомендовано по возможности допустить медработников в дома.

На 8 апреля в Игринском районе в зоне подтопления 100 придомовых территорий — 98 в поселке Игра и два в деревне Лоза. В зоне подтопления оказалось 277 человек. Пострадавших нет. Паводок в Удмуртии начался 30 марта. Всего в зоне подтопления 180 придомовых территорий.