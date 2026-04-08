На Wildberries начали продавать товары из Эфиопии

Объединенная компания Wildberries & Russ (группа РВБ) запустила продажи товаров из Эфиопии. Об этом рассказала глава маркетплейса Татьяна Ким.

«Появятся (на Wildberries.—“Ъ”) такие товары, как кофе, текстиль, изделия и аксессуары из кожи, предметы интерьера, а также натуральная косметика»,— рассказала госпожа Ким во время конференции по инновационным технологиям электронной коммерции и медиа (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что на втором этапе развития проекта WB станет доступен покупателям в Эфиопии.

Татьяна Ким сообщила, что видит огромный потенциал развития электронной торговли в Эфиопии, поскольку это самый быстроразвивающийся рынок в Восточной Африке. Эфиопия станет 11 страной, где работает маркетплейс. Так, Wildberries уже представлен в Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Также компания сотрудничает с продавцами из ОАЭ и Китая.