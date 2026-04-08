ООО «БЭСК Инжиниринг» строит ЛЭП для особой экономической зоны «Алга»

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК») ведет строительство кабельно-воздушной линии 110 кВ «Ново-Салаватская ТЭЦ – Алга, 1,2 ц». Она свяжет теплоэлектроцентраль со строящейся подстанцией «Алга». Этот объект для электроснабжения одноименной особой экономической зоны также возводится силами ООО «БЭСК Инжиниринг» и является самой мощной подстанцией в своем классе с двумя силовыми трансформаторами по 80 МВА каждый.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Двухцепная ЛЭП включает в себя кабельную линию протяженностью 1,7 км и воздушную – протяженностью 2,4 км. На сегодняшний день установлены все 20 металлических опор. Завершен монтаж проводов и кабеля.

Особую сложность проекту создают многочисленные пересечения с уже существующими инженерными коммуникациями, а также с железнодорожными путями. Решение этих задач требует от специалистов ООО «БЭСК Инжиниринг» высокого профессионализма.

Этот значимый для региона проект направлен на создание устойчивой энергетической инфраструктуры особой экономической зоны «Алга» и повышения его промышленного потенциала.

