Отелям могут запретить самовольно списывать сумму ущерба со счетов туристов

В Государственную думу внесли законопроект, который ограничит взимание денег с постояльцев отелей за вменяемый им ущерб. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Инициативу подготовила группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым и Сангаджи Тарбаевым.

«Очень актуально в том случае, когда постояльцу пытаются предъявить сомнительные повреждения или оценить их сильно выше рыночной стоимости. Скажем, разбитый стакан по цене сервиза или исчезнувшее полотенце, оцениваемое гостиницей как новый комплект постельного белья. И оплатить непременно нужно сразу, иначе можно вовремя не выехать или не получить отчетные командировочные документы»,— сообщил журналистам господин Нилов (цитата по «Интерфаксу»).

Соавтор инициативы, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, пояснил, что при несогласии клиента с суммой штрафа отель «цивилизованно идет в суд и доказывает реальную стоимость поврежденного имущества, а не выдумывает ценник с потолка». По его словам, сейчас встречаются случаи, когда гостиницы списывают с карты любые суммы — «хоть 5, хоть 50 тысяч рублей» — без согласия клиента, суда и экспертизы.

Законопроект закрепляет право клиента отказаться от добровольного возмещения, если оценка ущерба не соответствует рыночной стоимости. При этом гостиницам запретят удерживать средства без согласия клиента, даже если имущество было повреждено.