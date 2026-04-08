В Ростове осудили ставрополького заключенного за участие в террористической организации

Южный окружной военный суд признал виновным в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) Александра Помазанова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии Ставропольского края, вступил в ИГИЛ («Исламское государство»; организация признана террористической и запрещена в РФ). В сентябре 2023 года он присягнул на верность лидеру организации, записав речь на телефон. Запись он отправил в мессенджере. Далее фигурант зафиксировал координаты и здания воинской части на Ставрополье, а также сфотографировал список должностных лиц исправительной колонии и отправил данный список иному лицу.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева