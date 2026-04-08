Глава «Ренессанс Капитала» рассказал о желающих уйти из России европейских банках
Глава «Ренессанс Капитала» Максим Орловский рассказал в интервью «Ъ», что несколько европейских банков хотели бы уйти из России.
«Нам известно, что ряд европейских банков хотели бы отсюда уйти, но одного желания мало, должна быть и политическая воля. Подобный выход с рынка должен быть согласован регуляторами с двух сторон»,— сказал Максим Орловский.
«Получается не всегда, в том числе из-за того, что оставшиеся финансовые учреждения решают важные трансграничные задачи и не только в интересах российских компаний»,— добавил господин Орловский.
