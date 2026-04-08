Стоимость домашнего кулича в Удмуртии выросла на 7,5% за год

В канун Пасхи приготовить домашний кулич весом 500 г в Удмуртии будет стоить 162 руб. Это на 7,5% больше, чем годом ранее, сообщил в Telegram министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

В стоимость продуктового набора входят: 50 г сливочного масла (49,8 руб.), 70 г изюма (32,2 руб.), два яйца (18,6 руб.), 330 г пшеничной муки (16 руб.), 6 г сухих дрожжей (15 руб.), 170 мл молока (14,2 руб.), пачка ванильного сахара (9,9 руб.), 100 г сахара (6,2 руб.) и 1 г соли.

«Расчет основан на средних ценах по данным Удмуртстата и текущего мониторинга розничных магазинов»,— добавил он. Цена за 100 г домашнего кулича составила 32,4 руб. Это на 2,4 руб. больше, чем в 2025-м.