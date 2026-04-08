NYT: создателем биткойна оказался британец Адам Бэк

The New York Times (NYT) провела собственное расследование и пришла к выводу, что под псевдонимом Сатоси Накамото (создатель биткойна) скрывается британский предприниматель и специалист по криптографии Адам Бэк. Сам он уже заявил, что не имеет ничего общего с Накамото.

Фото: Alexleso75 / wikimedia Адам Бэк

Фото: Alexleso75 / wikimedia

Авторы расследования больше года изучали различные документы и публикации, связанные с Накамото. Они сравнили информацию о нем с данными о многих других известных специалистах по криптографии и криптовалютам.

В частности, они выяснили, что и Накамото, и Адам Бэк в 1990-е входили в криптоанархистскую группу Cypherpunks. Именно господин Бэк в переписке с другими участниками группы предложил создать электронные деньги, особенности которых похожи на то, как в дальнейшем стал работать биткойн.

В NYT отмечают многочисленные сходства в образовании и сфере экспертизы этих двух людей, использование одинаковых языков программирования, сходные предложения по борьбе со спамом в интернете, а также склонность к анонимности. Кроме того, они указывают на то, что после первого появления Сатоси Накамото в 2008 году Адам Бэк почти перестал присутствовать в публичном пространстве — и появлялся снова, когда Накамото временно исчезал. Также авторы расследования сравнили стиль постов этих двух людей и нашли много стилистических пересечений.

Это далеко не первая версия о том, кто же стоит за псевдонимом Сатоси Накамото. Некоторые люди, в том числе австралиец Крейг Райт, пытались доказать в суде, что это именно они.

Яна Рождественская