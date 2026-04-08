Нижегородская мэрия направила 57 млн рублей на ремонт здания для школы «Изограф»

Администрация Нижнего Новгорода направила более 57 млн руб. на ремонт здания и закупку оборудования для школы искусств и ремесел имени А. С. Пушкина «Изограф». Ранее школа размещалась в двухэтажном здании в районе Сенной площади, но оно пришло в аварийное состояние.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (второй справа) осматривает помещения художественной школы &quot;Изограф&quot; с ее директором Галиной Савкиной

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Картины в запасниках художественной школы «Изограф» в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Табличка школы «Изограф» со стены здания, где она располагалась до переезда

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в художественное школе «Изограф» у портрета ее основателя, художника Дмитрия Арсенева

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

По словам главы города Юрия Шалабаева, было принято решение перевезти «Изограф» в пустующее здание на улице Ульянова, 11. Перед этим в здании провели ремонт и закупили необходимое оборудование. На это ушло примерно два года. Сейчас школа завершает процесс лицензирования.

Всего в школе смогут заниматься почти 1,3 тыс. детей и подростков до 18 лет. В том числе — 77 человек с нарушениями слуха и речи. Для учащихся будут доступны свыше 30 программ художественного профиля. Система обучения позволит совмещать занятия сразу по нескольким направлениям. В образовательную программу также интегрированы такие предметы, как «Искусственный интеллект и нейросети», «Цифровая живопись» и «Основы дизайна в Figma».

По словам директора учебного заведения Галины Савкиной, в мае в «Изографе» должны начаться занятия.

Школа «Изограф» создавалась в Нижнем Новгороде в 1994 году как первая частная художественная школа. Через несколько лет создатели школы поняли, что не могут финансово обеспечить ее работу и предложили городской администрации принять «Изограф» в муниципальную собственность. В 1998 году художественная школа стала муниципальной.

«Инициаторами создания «Изографа» были заслуженный художник РСФСР Дмитрий Арсенин и его друзья, с которыми он в годы войны служил юнгой на Северном флоте — писатель Валентин Пикуль и оперный певец Борис Штоколов. В память об этом в старом здании школы был создан музей юнг Северного флота»,— рассказала Галина Савкина.

По ее словам, сейчас все экспонаты музея находятся на хранении. В ближайшее время в школу привезут необходимое выставочное оборудование, после чего музей возобновит работу.

Андрей Репин