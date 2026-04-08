Пакистан пишем, Китай в уме

Делегации США и Ирана планируют 10 апреля провести в Исламабаде первый раунд переговоров об условиях завершения конфликта. Выдвижение Пакистана на роль главного миротворца стало полной неожиданностью: эта страна никогда ранее не участвовала в решении мировых конфликтов и сама имеет конфликтные отношения с соседними Индией и Афганистаном. Между тем, согласно появившимся утечкам, главную роль в достижении перемирия сыграл не Пакистан, а его «старший брат» Китай. Эту версию вскоре подтвердил агентству AFP и лично президент Трамп.

После достижения договоренности о перемирии между США и Ираном второй громкой новостью стало сообщение о том, что переговорной площадкой станет остававшийся до этого в тени мировой дипломатии Исламабад. Принимать делегации Вашингтона и Тегерана, если переговоры в последний момент не сорвутся, будет премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

«Выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран и приглашаю их делегации в Исламабад в пятницу, 10 апреля 2026 года, для дальнейших переговоров о заключении окончательного соглашения для урегулирования всех споров»,— написал в соцсети X пакистанский премьер, поблагодарив обе стороны за «выдающуюся мудрость и понимание».

Выдвижение Исламабада на роль миротворца стало неожиданностью в силу нескольких факторов.

Несмотря на то, что Пакистан является единственным государством мусульманского мира, имеющим ядерное оружие, эта страна не обладает таким же политическим весом и опытом, как Турция, Египет или Саудовская Аравия, и никогда не претендовала на роль регионального лидера, предпочитая балансировать между мировыми центрами силы.

Отменивший в конце февраля свой визит в Россию в связи с войной в Иране премьер-министр Шехбаз Шариф вплоть до последнего момента хранил упорное молчание, дистанцировавшись от обеих сторон конфликта. Официальные комментарии Исламабада избегали как выражения солидарности с «братским народом» соседнего Ирана, так и поддержки США.

При этом на фоне военной операции против Ирана на протяжении последних недель происходила дальнейшая эскалация конфликта Пакистана и Афганистана. «Свыше 94 тыс. человек в восточных и юго-восточных провинциях Афганистана были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, обстрелов и воздушных атак, происходящих на границе с Пакистаном»,— говорится в распространенном 7 апреля докладе управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как сообщила 6 апреля газета Express Tribune, проходящие в китайском городе Урумчи мирные переговоры между Кабулом и Исламабадом свелись к ультиматумам сторон и зашли в тупик.

Таким образом, еще не помирившись с Афганистаном и продолжая балансировать на грани конфликта с Индией, Пакистан срочно включился в мирное урегулирование в соседнем регионе.

Третьим фактором, вызывающим вопросы по поводу выбора площадки для мирных переговоров, стала внутренняя ситуация в самом Пакистане.

Из всех государств исламского мира война против Ирана вызывала в Пакистане наибольшие потрясения и резкий всплеск антиамериканских настроений, сопровождавшийся нападениями на дипмиссии США.

В случае приезда американской делегации в Исламабад одной из наиболее сложных задач станет обеспечение ее безопасности и предотвращение терактов и актов насилия со стороны влиятельных исламистских группировок.

Демонстрируемая руководством Пакистана подчеркнутая лояльность президенту Трампу, выражение ему благодарности за «окончание войны с Индией» и ответное включение Вашингтоном премьера Шарифа в состав «Совета мира» по Газе стали не единственной причиной того, почему в качестве «миротворца» на Ближнем Востоке был выбран Пакистан.

Согласно утечкам, главную роль в дипломатической активности Исламабада на Ближнем Востоке сыграл направляющий ее «старший брат» Пакистана Китай, до начала конфликта получавший больше половины нефти из Ирана и стран Персидского залива.

В связи с войной против Ирана Китай столкнулся с угрозой нарушения энергетических поставок, закрытия торговых маршрутов и возможностью срыва инфраструктурных проектов в рамках своей стратегии «Пояс и путь». Эта неутешительная для Пекина ситуация вынудила его включиться в урегулирование, которое теперь пройдет под «дипломатическим зонтиком» Исламабада.

«Эскалация напряженности не отвечает интересам ни одной из сторон. Все стороны должны играть конструктивную роль в урегулировании и продвижении мирных переговоров»,— заявила 6 апреля, когда договоренность о перемирии еще не была достигнута, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Формулировки пакистанских и китайских заявлений по войне в Иране почти дословно повторяют друг друга, подтверждая единую линию Пекина и Исламабада.

«Соглашение между США и Ираном было достигнуто в последний момент благодаря участию двух неожиданных игроков: вице-президента Вэнса и Китая»,— сообщила корреспондент агентства AP Фарнуш Амири со ссылкой на представителя одной из стран-посредников.

Достоверность этой новости вскоре подтвердил и сам президент США. «Трамп заявил агентству AFP, что Китай способствовал переговорам Ирана с США»,— говорится в сообщении агентства.

Таким образом, если переговоры в Исламабаде приведут к завершению войны с Ираном, президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин получат возможность беспрепятственно провести решающую для обеих сторон встречу в Пекине, которая планировалась на конец марта, но затем по инициативе Вашингтона была перенесена на середину мая.

Сергей Строкань