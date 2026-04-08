Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Камский кабель» регистрирует новый товарный знак

ООО «Камский кабель» подало заявку на регистрацию товарного знака «Кама про». Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Заявка подана на 9-й и 35-й классы МКТУ (включает товары, связанные с электроникой, компьютерами, программным обеспечением, научными и техническими приборами, аудиовизуальными устройствами, а также услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий). 

Предыдущая фотография

Фото: Znakoved

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Следующая фотография
1 / 2

В «Камском кабеле» от комментариев отказались. 

ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Компания является одним из крупнейших в РФ производителей кабельно-проводниковой продукции. Номенклатура изделий предприятия насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. Кроме депутата пермской гордумы Владимира Плотникова, владельцами предприятия являются спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов.