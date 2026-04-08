«Камский кабель» регистрирует новый товарный знак

ООО «Камский кабель» подало заявку на регистрацию товарного знака «Кама про». Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Заявка подана на 9-й и 35-й классы МКТУ (включает товары, связанные с электроникой, компьютерами, программным обеспечением, научными и техническими приборами, аудиовизуальными устройствами, а также услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Znakoved Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 2 Фото: Znakoved Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

В «Камском кабеле» от комментариев отказались.

ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Компания является одним из крупнейших в РФ производителей кабельно-проводниковой продукции. Номенклатура изделий предприятия насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. Кроме депутата пермской гордумы Владимира Плотникова, владельцами предприятия являются спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов.