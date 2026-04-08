На ремонт межквартальных проездов в Уфе потратят до 200 млн рублей

Управление по обеспечению жизнедеятельности города Уфы планирует потратить до 200 млн руб. на ремонт асфальта в межквартальных проездах и въездах во дворы, сообщается на сайте госзакупок. Конкурс назначен на 28 апреля. Финансирование обеспечит бюджет города.

В перечень работ входит замена асфальта и люков (в том числе на чугунные квадратные люки с индивидуальным рисунком «450 лет УФА»). Вместо старых бордюров нужно установить новые из бетона и гранита. В техническое задание также входят укладка газона и замена металлических пешеходных ограждений.

Ремонт необходимо выполнить до 15 октября. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на асфальтовое покрытие.

Майя Иванова