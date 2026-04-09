Общественная палата Уфы, собравшаяся в своем третьем составе, провела стратегическую сессию, на которой пыталась понять, во-первых, чем она является, а во-вторых, что должна оставить следующему созыву. Мероприятие характеризовалось генерацией идей о том, как бы общественникам сделать активизм привлекательнее и эффективнее, а город — более ответственным, безопасным и чистым.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В школе №164 в Кузнецовском Затоне прошла стратегическая сессия Общественной палаты (ОП) Уфы на тему: «Что мы оставим в наследие следующему составу?». Это было первое публичное мероприятие нового созыва ассамблеи, избранного в конце февраля.

Задавая тон дискуссии, председатель ОП Уфы Виталий Золотов предложил ее участникам высказать свои определения организации. Для одних палата — площадка для коммуникации горожан с властью и разрешения кризиса доверия, возникшего между теми и другими. Вторые видят ее задачу в вовлечении жителей в спорт и культуру. Третьи настаивали на экспертности и профессионализме ее членов, а также на их роли как субъектов общественного контроля. Кроме того, выделялась роль общественников как источников проверенной информации, которая не порождает недомолвки и социальную напряженность.

«Общественная палата — явно не провластная организация, — подчеркнул господин Золотов, добавив, что он видит ее как пространство для обучения уфимцев умению добиваться решения проблем, а не перекладывать их на какие-либо структуры.

После того, как с одиночными высказываниями было покончено, сессия перешла к двухэтапной командной работе. В первом раунде собравшиеся разделились на восемь команд таким образом, чтобы в них были представители различных сфер городского активизма — от блогерства и экологии, до защиты прав участников СВО и контроля за состоянием жилищно-коммунального хозяйства.

40-минутные мозговые штурмы родили на свет десятки идей, из которых команды отобрали около 30. Одни, например, предлагали организовать обучающие семинары на тему публичного имиджа общественников в соцсетях, другие — провести социологическое исследование проблем ветеранов боевых действий или их семей, автоматизировать документооборот при купле-продаже жилья, обязать застройщиков оснащать кварталы помещениями для физкультуры и спорта, пересмотреть подход к «зеленому каркасу» города.

Позже эти инициативы были переработаны. Так, комиссия по развитию институтов гражданского общества, добровольчества и взаимодействию с общественными советами анонсировала премию «Почетный горожанин». «Есть жители города, есть горожане — это разные вещи. Горожанин — это ответственный житель Уфы», — пояснил зампредседателя палаты Эрик Ахтямов. Он же вышел с идеей создать ассоциацию общественных палат ПФО и включиться в борьбу за присвоение Уфе статуса «Города, дружественного детям». Такого звания, которое присуждает ЮНИСЕФ, отметил он, нет ни у одного города России.

«Экономическая комиссия» сочла актуальным цифровизировать все нестационарные торговые объекты Уфы и включить их в интерактивную карту. Это, полагают общественники, упорядочит сферу, которая сталкивается со сносами киосков и пересудами с мэрией.

Организовать туристические походы и лагеря для детей во главе с ветеранами СВО предложили в комиссии по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, здравоохранению и взаимодействию со СМИ. Там же выдвинули идею создать детскую общественную палату, которая могла бы стать площадкой для диалога между школьниками и учителями.

Не обошли общественники стороной и любимые темы для обращений граждан в органы власти: ЖКХ и дороги. Во-первых, профильная комиссия предложила создать «дорожную карту» для жителей многоквартирных домов — в ней будет указано, какая организация отвечает за ту или иную часть жизнеобеспечения дома, какие права есть у собственников, каков функционал управляющих компаний. Во-вторых, нужно упростить процедуру общих собраний, которая сейчас якобы нагружена бюрократическими «заморочками».

«В-третьих» и «в-четвертых» касались уборки дорог от снега. Одна из задумок — организовать волонтерские «снежные десанты» из местных жителей, которые будут помогать коммунальным службам в борьбе со снегом. А чтобы никто никому не мешал, предложено объявлять «План "Буран"» — особый режим, при котором школы и детские сады переходят на удаленный режим работы, пока муниципалитет (совместно с добровольцами) приводит улицы в порядок.

Участники стратегической сессии, обсуждая идеи, были уверены в их реализуемости — это было одним из ключевых условий для выхода с конкретными инициативами. Если что и не удастся исполнить за три года, наработки получит новое поколение членов ОП Уфы, которая соберется в 2029 году.

Идэль Гумеров