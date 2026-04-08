В Самарской области отказали в УДО экс-застройщику, похитившему газ на 30 млн рублей

Бывший директор ООО «СК Имплозия» Александр Берзученко, осужденный за хищение газа при стройке коттеджного поселка в Самарской области, не смог выйти на свободу условно-досрочно. Решение принял суд с учетом мнения прокуратуры. Об этом сообщает контрольный орган.

«Работник прокуратуры района в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку осужденный нарушает порядок отбывания наказания, за что имеет непогашенное взыскание, характеризуется исправительным учреждением отрицательно»,— говорится в сообщении.

Приговор Александру Берзученко вынес Куйбышевский районный суд Самары в феврале 2025 года. Ему было назначено три с половиной года лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей.

Следствие установило, что бывший застройщик незаконно подключил поселок к газу и похитил несколько тыс. куб. м газа. Преступление было совершено с ноября 2021 по сентябрь 2022 года. Соучастником Александра Берзученко стал экс-работник ресурсоснабжающей организации: ему дали три года условного лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей.

Георгий Портнов