ФСИН опроверг информацию о побеге заключенных из поезда в Чувашии

В управлении ФСИН по республике Чувашия опровергли информацию о побеге шести заключенных из поезда «Томск-Адлер». Как рассказали «Ъ» в пресс-службе ведомства, сотрудники не сообщали о побеге осужденных при конвоировании.

Изначально о побеге заявили в администрации Ибресинского муниципального округа. В сообщении говорилось, что сбежали пять или шесть человек. Позже сообщение удалили с сайта.

Telegram-канал Shot писал, что шесть человек сбежали во время остановки в поселке Ибреси. Канал утверждал, что у беглецов было при себе холодное оружие, а одного из них уже задержали.

Материал был скорректирован в 15:44 мск в соответствии с комментариями пресс-службы УФСИН по Чувашии.

Никита Черненко