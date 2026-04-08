В Батайске ликвидировали подпольное казино
Полиция совместно с Росгвардией пресекла деятельность подпольного казино в Батайске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Установлено, что трое жителей Батайска в возрасте от 28 до 34 лет арендовали как жилые, так и коммерческие помещения, приобретали игровое оборудование и устраивали азартные игры для ограниченного круга людей.
«На основании материалов, собранных полицией, следователями СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело»,— отметили в полиции.
Расследование продолжается.