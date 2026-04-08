Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Батайске ликвидировали подпольное казино

Полиция совместно с Росгвардией пресекла деятельность подпольного казино в Батайске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Установлено, что трое жителей Батайска в возрасте от 28 до 34 лет арендовали как жилые, так и коммерческие помещения, приобретали игровое оборудование и устраивали азартные игры для ограниченного круга людей.

«На основании материалов, собранных полицией, следователями СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело»,— отметили в полиции.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все