В Батайске ликвидировали подпольное казино

Полиция совместно с Росгвардией пресекла деятельность подпольного казино в Батайске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Установлено, что трое жителей Батайска в возрасте от 28 до 34 лет арендовали как жилые, так и коммерческие помещения, приобретали игровое оборудование и устраивали азартные игры для ограниченного круга людей.

«На основании материалов, собранных полицией, следователями СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело»,— отметили в полиции.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн