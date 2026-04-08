В Самаре в этом году планируют открыть девять официальных пляжей

В этом году на территории Самары собираются открыть девять официальных пляжей. В апреле на них проведут уборку в ручном и механическом режиме, а также дератизацию. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.

По словам Ивана Носкова, следующим этапом будет завоз порядка 29,5 тыс. тонн песка, что на 10 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Завершающим этапом станет установка оборудования, количество которого увеличится на 400 единиц: кабины для переодевания, душевые, скамейки, настилы и зонтики.

Ориентировочная дата прохождения паводковых вод — 15 мая. После этого срока в городе приступят к завозу песка и оснащению оборудованием пляжей Волги. Также в этом году планируют добавить спуск для маломобильных граждан в районе Чкаловского спуска.

Детские пляжи оборудуют под I, II и IV очередями набережной. В течение сезона уборку на пляжах будут проводить ежедневно, очистку дна — каждые 10 дней. Также увеличат число урн и спецтехники для прочистки песка.

