В Удмуртии продают здание этапной тюрьмы, где содержались декабристы

В Удмуртии продадут с торгов здание этапной тюрьмы, где перед сибирской ссылкой содержались декабристы. Объект культурного наследия выставлен на торгах на сайте «ДОМ.РФ» с начальной ценой в 1 руб. Здание располагается в селе Зура Игринского района. Площадь — 361,2 кв. м. Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Торги состоятся 16 апреля.

По некоторым источникам, здание построили в 1824 году французские военнопленные. В 1894 году этапная тюрьма БЫЛА ликвидирована по причине строительства северной железной дороги. В советское время здание использовалось под размещение учебных заведений и претерпело ряд перестроек.