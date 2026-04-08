В Башкирии на видеосъемку ЕГЭ направят до 54 млн рублей

Институт развития образования Башкирии на конкурсе 24 апреля выберет подрядчика для видеосъемки единого государственного экзамена в 11-х классах, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 54,44 млн руб., его оплатит республиканский бюджет.

По условиям контракта победитель должен вести видеосъемку в 1354 аудиториях на 126 объектах, в том числе в 98 пунктах проведения экзамена, в 26 — на дому и в двух региональных центрах обработки информации: в уфимской школе №41 и Институте развития образования.

Съемка будет вестись с 7:30 до 19:00 в штабах пунктов проведения экзаменов, с 8:00 до 17:00 — в аудиториях, а в центрах обработки информации и проверки заданий — круглосуточно.

В прошлом году Институт развития образования заключил договор на аналогичные услуги за такую же цену с единственным участником торгов. Название компании в протоколе не указано.

Майя Иванова