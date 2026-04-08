Сын президента США заинтересовался Республикой Сербской

Сын президента США Дональд Трамп-младший посетил Республику Сербскую, где встретился с представителями ее деловых и политических кругов, включая бывшего президента Милорада Додика. После того как минувшей осенью США неожиданно сняли все санкции с господина Додика и его ближайшего окружения, управляющий деловой империей своего отца Дональд Трамп-младший, как считают боснийские СМИ, вполне может рассчитывать на выгодные проекты в Республике Сербской. Особенно после того, как у зятя американского президента Джареда Кушнера из-за вмешательства сербской спецпрокуратуры сорвался проект строительства «Башни Трампа» в центре Белграда. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший посетил Республику Сербскую (РС) 7 апреля. Власти Боснии и Герцеговины о его приезде ничего не сообщали, а посольство США в Сараево ограничилось комментарием, что визит носит частный характер.

Зато Игор Додик, сын многолетнего лидера РС Милорада Додика, которого полгода назад лишили президентского мандата, объявил, что Дональд Трамп-младший прибыл «по его личному приглашению и на дружеской основе».

Центральным пунктом повестки визита высокого американского гостя Дональда Трампа-младшего в Республику Сербскую стала его встреча с политическим и деловым активом республики в Баня-Луке, на которой присутствовал и Милорад Додик.

Кроме того, по данным местных СМИ, Дональд Трамп-младший посетил и личное имение бывшего президента Республики Сербской — во всяком случае, в программе его визита это посещение значилось.

На встрече с руководством и деловыми кругами РС сын президента США сделал несколько политических заявлений. «И здесь, и в других частях мира демократия — это не всегда то, что подразумевается, часто ее используют как оружие для создания проблем нам и другим»,— заявил Дональд Трамп-младший.

Дональд Трамп-младший убежден, что американцы «могут многому научиться у Республики Сербской». А комментируя ситуацию в Евросоюзе, высокий гость сказал, что «она может исправиться, если позволить, чтобы все разрешилось само». По его словам, ему приходится постоянно слышать, что «ЕС — это катастрофа, которую нужно исправить, поскольку ситуация там влияет на западную цивилизацию».

Однако главное внимание в ходе своего визита Дональд Трамп-младший, который сейчас, по сути, управляет деловой империей своего отца, уделил возможным американским инвестпроектам в Республике Сербской.

После того как в октябре прошлого года администрация США неожиданно сняла все санкции с Милорада Додика и его ближайшего окружения, Дональд Трамп-младший, по оценке боснийских СМИ, наверняка рассчитывает на выгодные проекты в Республике Сербской.

Для деловых интересов семьи Дональда Трампа это может стать особенно актуальным после недавнего срыва сделки правительства Сербии с компанией зятя американского президента Джареда Кушнера по строительству на месте бывшего Генштаба «Башни Трампа» — крупного жилищно-офисного комплекса стоимостью в $500 млн.

Несмотря на активную поддержку проекта со стороны президента Сербии Александра Вучича, сербская спецпрокуратура по борьбе с оргпреступностью заблокировала строительство, объявив, что статус объекта культурного наследия со зданий Генштаба снят незаконно. После этого зятю президента США пришлось отказаться от белградского проекта.

Будущие американские проекты в РС тоже могут оказаться под угрозой. Несмотря на снятие с него санкций, Милорад Додик продолжает грозить выходом Республики Сербской из состава Боснии и отказом от Дейтонских соглашений, архитектором которых стали в 1995 году США.

Недавно бывший президент РС объявил, что «Босния и Герцеговина разрушена» и Республика Сербская «хочет получить часть, которая нам принадлежит». В ответ на такие заявления в американском Госдепе пока осторожно напоминают, что США поддерживают «Дейтон» и территориальную целостность Боснии. А вот в Конгрессе уже поговаривают: санкции с Милорада Додика и его окружения сняли рано.