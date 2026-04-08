Все нижегородские лесные земли взяли под космический мониторинг

Все лесные земли Нижегородской области впервые с 2019 года взяли под контроль из космоса. По данным специалистов «Поволжского леспроекта», за восемь лет площадь дистанционного мониторинга выросла в 6,5 раза — с 563,9 тыс. до 3,8 млн га.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В 2025 году космическим мониторингом были охвачены 26 лесничеств, в 2026 — уже 35. Специалисты получают оперативную информацию о состоянии лесов, отслеживают ветровалы, гари и нарушения лесного законодательства.

В «Приволжском лесопроекте» уверены, что космический мониторинг помогает в борьбе с «черными лесорубами» — за два года количество случаев незаконной рубки снизилось на 20%.

Всего в ПФО в 2026 году под космическим наблюдением находятся шесть субъектов — Нижегородская, Кировская, Ульяновская области, Пермский край, Башкирия и Удмуртия. Общая площадь работ составляет 30,4 млн га.

