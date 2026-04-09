АвтоВАЗ протестировал Lada Azimut на работу в условиях мороза и соляного тумана

АвтоВАЗ завершил очередной этап испытаний кроссовера Lada Azimut в рамках подготовки к производству и государственной сертификации. Тесты проходили в лабораторно-испытательном комплексе автополигона предприятия, где моделируется широкий спектр климатических и химических воздействий — от экстремальных морозов до соляного тумана. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе испытаний была проведена калибровка силового агрегата Lada Azimut для уверенного пуска двигателя в суровых зимних условиях. Особое внимание было уделено антикоррозионной стойкости.

Кроме того, автомобиль помещали в камеру соляного тумана. По результатам тестов, включая дорожные испытания в солевых бродах автополигона, кузов Lada Azimut показал высокий уровень коррозионной стойкости.

Герметичность кузова машины проверяли в новой дождевальной камере. В рамках этих испытаний автомобиль продемонстрировал высокий уровень герметичности.

Георгий Портнов