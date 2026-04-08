Экс-директора ГКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» осудили за мошенничество

Свердловский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ГКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Елены Аюповой и трех ее знакомых. Они признаны виновными в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, с 2019 по 2020 год фигуранты составляли заведомо ложные документы о проведении семинаров, индивидуальных консультаций граждан и иных мероприятий, реализуемых на гранты, выделяемые в рамках национального проекта «Образование», завышая количество и объемы проводимой работы. С целью придания видимости законности действий изготавливались также подложные платежные документы. Средства федерального бюджета, перечисляемые в рамках исполнения государственных контрактов за фактически не выполненные работы, злоумышленниками присваивались. Сумма ущерба федеральному бюджету превысила 2,3 млн руб.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновным наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, а также лишения свободы от трех до пяти лет условно с испытательным сроком от 2 до 4 лет, со штрафом в размере от 20 до 200 тыс. руб. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденных суммы причиненного преступлением ущерба.