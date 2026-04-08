Суд признал незаконным отказ в жилье офицеру МВД из Ростовской области

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отменил решения нижестоящих инстанций по делу отставного сотрудника МВД из Ростовской области, который добивался предоставления жилья. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, офицер и его семья состояли на учете нуждающихся в жилом помещении с 2005 года, однако квартира не была выделена ни во время службы, ни после увольнения. После рождения еще одного ребенка отставной сотрудник, имеющий II группу инвалидности, подал заявление о внеочередном получении жилого помещения в собственность. МВД отказало, ссылаясь на отсутствие необходимых документов и правовых оснований.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию ведомства, однако кассационная инстанция с этим не согласилась. Гражданская коллегия указала, что при рассмотрении дела не были учтены важные обстоятельства: документально подтвержденная инвалидность заявителя, полученная вследствие заболевания, связанного со службой в органах внутренних дел; отсутствие у семьи доступа к социальной поддержке; невозможность получения собственного или социального жилья более 19 лет; фактическое проживание в общежитии.

Дело направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Константин Соловьев