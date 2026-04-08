В Москве иностранец поджег поезд на станции «Марк» по указанию мошенников

В Москве арестовали иностранного гражданина, подозреваемого в поджоге поезда на станции «Марк». Против него возбудили уголовное дело о теракте, сообщили в управлении МВД на транспорте по ЦФО.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть поступило сообщение о возгорании восстановительного поезда в депо. В результате полностью выгорела кабина локомотива, пострадавших не было. Прибывшие на место оперативники установили, что причиной пожара стал поджог.

Позже полицейские задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 28-летний иностранец. Во время допроса он рассказал, что в мессенджере неизвестный предложил ему поджечь поезд за 100 тыс. руб. По указанию куратора мужчина ночью проник в депо и поджег состав, происходящее он снял на телефон и затем отправил видео куратору. При этом обещанных денег злоумышленник не получил.

