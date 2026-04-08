Суд обязал выплатить 3 млн раненому бойцу ЧВК «Вагнер» из Волгоградской области

Клетский районный суд удовлетворил иск бойца ЧВК «Вагнер», которому отказали в единовременной компенсации после получения увечья. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Россиянин служил в рядах ЧВК с октября 2022 года. В декабре того же года он получил ранение, которое привело ко второй группе инвалидности. В единовременной выплате ему отказали.

В ходе разбирательства суд подтвердил, что увечье получено при исполнении обязанностей и защите интересов РФ. Также судьи приняли во внимание наличие медали «За отвагу» и статус ветерана боевых действий.

Эти обстоятельства гарантируют истцу право на меры господдержки, в том числе на выплату в размере 3 млн руб. в связи с ранением. Решение суда еще не вступило в силу.

