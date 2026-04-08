К акции «Дон помнит» присоединились 3,5 тысячи жителей Ростовской области

В Ростовской области к акции «Дон помнит» присоединились 3,5 тыс. человек. Волонтеры, студенты, школьники и активисты привели в порядок более 300 памятников и мемориалов. Об этом в MAX сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В районах области уже обновлено и ухожено более трех сотен мест памяти — это мемориалы с именами участников Великой Отечественной, захоронения героев войны и другие. В донской столице приведено в порядок уже больше 30 мемориальных мест», — отметил губернатор.

В Таганроге студенты механического и авиационного колледжей и участники организации «Волонтеры Победы» убрали территорию вокруг скульптурной группы «Клятва юности» и мемориала комбайностроителям, павшим в годы войны. Жители Чертковского и Октябрьского районов привели в порядок и облагородили более 50 памятных мест.

Уборку захоронений участников Великой Отечественной в Пролетарском районе провели волонтеры движения «Доброе сердце».

Глава региона добавил, чтобы присоединиться к акции нужно зайти на сайт, где размещена электронная «Карта памяти» с перечнем мемориалов, заполнить регистрационную форму, выбрать муниципальное образование и удобную дату.

